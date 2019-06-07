Son Dakika Haberleri: İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu
Son Dakika Genel Haber

İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu

1 saat önce

İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu Nilüfer Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerini mutlu eden hizmetBURSA - Bursa'da çöpe giden ikinci el mobilyalar belediyenin verdiği hizmet sayesinde artık ihtiyaç sahiplerinin oluyor.

İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu
Nilüfer Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerini mutlu eden hizmet
BURSA - Bursa'da çöpe giden ikinci el mobilyalar belediyenin verdiği hizmet sayesinde artık ihtiyaç sahiplerinin oluyor.
Nilüfer Belediyesi yaptığı örnek hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek yeni mobilya alan vatandaşların kullanılabilir mobilyalarını çöpe gitmekten kurtarıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Yeni mobilya alan vatandaşlar eski ama kullanılabilir mobilyalarını Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ekiplerine teslim ediyor. Belediye ekipleri ise bu eşyaları alarak kendilerine mobilya ihtiyacımız var başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırıyor. Belediye yaptığı yerinde uygulamayla kullanılabilir mobilyaları çöpe gitmekten kurtararak ihtiyaç sahipleriyle buluşturup onları mutlu ediyor.
"Belediyenin yaptığı yerinde uygulama ile artık ikinci el mobilyalarının ihtiyaç sahibi ailelerle buluştuğunu ifade eden vatandaşlar "Belediyenin yaptığı uygulama çok yerinde ikinci el kullanılabilir mobilyalarımızı artık çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Biz bu hizmeti uzun yıllardır yapmaktayız. İhtiyaç fazlası kullanılmayan eşyalar için vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız kullanılabilir vaziyetteki ikinci el eşyaları bize bildiriyorlar. Biz de onları alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın kullanılabilir eşyaları varsa bize telefon etmeleri kafi, biz o eşyaları ihtiyaç sahiplerine arzu ettikleri an bırakabiliyoruz" şeklinde konuştu.
İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı! Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 10:58:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkinci el mobilyalar çöp yerine ihtiyaç sahipleriyle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]