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İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi - Son Dakika

İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi

14.11.2021 11:04
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi

İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.

İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el on-line pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el on-line binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, bir önceki aya kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Satışlar, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42 azaldı. Bu yılın 10 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 24 düşüş kaydetti.

Ekimde ikinci el on-line satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

En çok satılan 10 marka

Bu yılın ekim ayında ikinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.

İlk üçün ardından 11 bin 333 satışla Fiat, 6 bin 860'la Opel, 6 bin 386 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 227 adetle BMW, 6 bin 116 adetle Hyundai, 5 bin 621 adetle Peugeot ve 4 bin 291 adetle Toyota ilk on içinde yer aldı.

Böylece geçen ay ikinci el on-line binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 121 bin 149 adet aracın yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.

Passat ilk sırada

Ekim ayında ikinci el on-line pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. Geçen ay ikinci el on-line binek araç pazarında toplam 99 bin 211 satış gerçekleşti.

VW Passat 4 bin 954 adetle ekim ayının en çok satılan modeli olurken, bunu 4 bin 321 adetle Renault Clio, 3 bin 846 adetle Renault Megane, 3 bin 648 adetle Ford Focus, 3 bin 114 adetle Opel Astra, 2 bin 721 adetle Toyota Corolla, 2 bin 678 adetle Renault Fluence, 2 bin 632 adetle Fiat Egea, 2 bin 483 adetle VW Golf ve 2 bin 447 adetle de VW Polo takip etti.

Söz konusu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.

En hızlı Volkswagen satıldı

Ekimde on-line pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen oldu.

En yavaş satılan ise 46 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

Hafif ticaride Doblo tercihi devam etti

Ekim ayında ikinci el on-line hafif ticari araç pazarında toplam 21 bin 938 satış gerçekleşti.

Fiat Doblo 2 bin 606 adetle ekim ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 366 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 211 adetle üçüncü oldu.

Ardından 1.718 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.547 adetle VW Caddy, 1.244 adetle VW Transporter, 1.000 adetle Ford Transit, 971 adetle Renault Kangoo, 801 adetle Peugeot Partner, 658 adetle Citroen Berlingo izledi.

Bu 10 model toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.

Volkswagen, Renault, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi - Son Dakika


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