İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor - Son Dakika

İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor

17.05.2021 14:35
İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor, System.String[]

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde ikinci el oto piyasası durgunluğunu koruyor.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde ikinci el oto piyasası durgunluğunu koruyor. Galericiler talebin olmadığını ancak, önümüzde ki ilk 20 günün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacağını söylüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük kısıtlama sona erdi. Kısıtlama sonrasında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Kapanma döneminde online hizmet veren galericiler, kademeli normalleşme ile beraber iş başı yaptı. Hizmet vermeye başlayan galericilerde durgunluk devam ederken, talebinde olmadığı dikkat çekiyor. Kapanma süreci boyunca online hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galericiler, piyasanın durgun olduğunu ancak faiz oranlarının düşmesi ile birlikte canlılık beklediklerini söylüyor.

"Kredi faizleri düştüğü durumda da araç ihtiyacı olanlar araç alacaktır"

Kapanma boyunca online olarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galerici Nihat Karip, "Halkımız online araç alışverişine çok alışık değil. Görmeden araç almak istemiyorlar. O yüzden durgun geçti bizim için. Kademeli normalleşmede bugün ilk gün önceden olan talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an krediler çok yüksek faizler düşmeden de ikinci el piyasasında hareketlilik beklemiyoruz. Düştüğü durumda da araç ihtiyacı olanlar araç alacaktır. İkinci ele talep yok daha çok satmak isteyen parasını nakite çevirmek isteyen çok. Yaz ayının gelmesi ile beraber talebin olacağı düşüncesindeyim. Bizler galericiler olarak ümitliyiz" şeklinde konuştu.

"Araç almak için bir talep yok"

Kademeli normalleşme ile birlikte ikinci el oto alım satım piyasasının nasıl olacağını merakla beklediklerini belirten, Galeri Yunus Ete, "Kapalı olduğumuz dönemde birkaç talep vardı onlara şu anda karşılık vermeye çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzde ki 20 gün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacaktır. Şu an araç almak için bir talep yok daha çok satmak isten var. Piyasa sabitlenir ve faizler düşerse piyasanın canlanacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor
İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor

Koronavirüs, Haziran, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Alevler içinde kalan araçtan çıkan sürücü, canını zor kurtardı Alevler içinde kalan araçtan çıkan sürücü, canını zor kurtardı Şort giydiği sebebiyle kendisini döven şahıs serbest kalınca, genç kız isyan etti Şort giydiği sebebiyle kendisini döven şahıs serbest kalınca, genç kız isyan etti Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı

Son Dakika Haberleri
14:28 Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım
14:17 Alevler içinde kalan araçtan çıkan sürücü, canını zor kurtardı
14:15 Rusya'da tepki çeken olay! 'Hızlı mezar kazma' yarışması yaptılar
13:56 Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
13:50 Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri
13:44 Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar yükseldi
13:42 Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Kimlikleri ortaya çıktı
13:41 Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı
13:39 Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir
13:37 Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım         
14:28
Rusya'da tepki çeken olay! 'Hızlı mezar kazma' yarışması yaptılar Rusya'da tepki çeken olay! 'Hızlı mezar kazma' yarışması yaptılar         
14:16
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri         
13:51
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Mustafa Ceceli, aşka geldi! Eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Mustafa Ceceli, aşka geldi! Eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu         
09:14
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 14:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement