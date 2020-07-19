İkinci el oto pazarı açıldı, alıcı bakmakla yetindi - Son Dakika

İkinci el oto pazarı açıldı, alıcı bakmakla yetindi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan ikinci el oto pazarı yeniden açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan ikinci el oto pazarı yeniden açıldı. Pazara fazla rağbet olmazken, fiyatların yüksek olması dikkat çekti.

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Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de ikinci el oto pazarı geçici bir süreliğine kapanmıştı. Normalleşme sonrası pazar yine aynı yerinde kuruldu. Ancak birçok kişi pazarın açıldığından habersiz olduğundan pazara ilgi az oldu. Gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dolayı arabalara bakmakla yetindi. Salgın sebebiyle sıfır araçların piyasada kalmaması ikinci el araç fiyatlarını uçurdu. Salgın öncesi 70 bin TL olan bir aracın fiyatının bugün 100 bin TL olduğu görüldü. Pazara aracını satmaya getiren vatandaşlar, ikinci el piyasasında büyük bir yükseliş olduğunu belirttiler.


Araba almaya gelenler ise fiyatların çok yüksek olduğunu, bunun sebebinin de sıfır araç üretimi yapılmaması ve piyasada araç olmaması olduğunu söylediler. Vatandaşlar birkaç ay daha ikinci el fiyatlarının böyle gideceğini, sıfır araçların piyasa sürülmesiyle fiyatların düşüşe geçeğini ifade ettiler. - BURSA

Koronavirüs, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el oto pazarı açıldı, alıcı bakmakla yetindi - Son Dakika Ekonomi
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