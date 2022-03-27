İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi - Son Dakika
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İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi

27.03.2022 18:05
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi

Eskişehir'de her hafta pazar günü kurulan ikinci el oto pazarındaki yoğunluk, araç satıcılarının yüzünü güldürmedi.

Eskişehir'de her hafta pazar günü kurulan ikinci el oto pazarındaki yoğunluk, araç satıcılarının yüzünü güldürmedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Mahallesi'nde pazar günleri kurulan Eskişehir Açık Oto Pazarı, hava sıcaklıklarının da yüksek olmasının etkisiyle hareketlendi. Araç satmak veya satın almak için pazara gelen vatandaşlar, satış alanlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk dron ile havadan kaydedildi. Kalabalığa rağmen beklenen etkinin olmadığını belirten bazı satıcılar, oluşan yoğunluğu "kuru kalabalık" olarak nitelendirdi.

"Piyasa böyle olunca mecburen herkes fiyatı böyle yazıyor"

Satılan arabasının yerine araba bulmakta zorlanacağını belirten satıcı Ahmet Gransit, "Biz kendi aracımızı satmaya geldik ancak fiyatlar uçuk. Kendi arabamızı vereceğiz ama gerekirse yerine araba koyamayacağız. Piyasa böyle olunca mecburen herkes fiyatı böyle yazıyor. Vatandaşımız da yapıyor bunu. Birisi arabasının fiyatını yüksek yazıyor. İster istemez sen de ona bakıp öyle yazıyorsun ve böyle gidiyor. Şu anda pazarda ciddi alıcı vardır ancak onu da bulmak mesele. Burada 3-4 haftadır pazara çıkan arkadaşlar var. Arabasını sürekli getiriyor ancak satamıyor yani. Bana soracak olursanız çoğu insan gezmeye gelmiş" dedi.

"Kalabalık ama biraz da kuru gürültü var sanki"

Pazarın hareketli olduğunun ancak alıcı sayısının yeterli olmadığının altını çizen Feyzullah Kilit, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Pazar hareketli. Ramazan da yaklaşıyor, biz de aracımızı satılığa çıkardık. Müşteri bekliyoruz. Bakan çok ama fiyatlar biraz yüksek gibi. Kalabalık ama biraz da kuru gürültü var sanki."

"Yaklaşık bir buçuk iki aydır her hafta ama araba bulamıyorum"

Araçlarına piyasa fiyatlarının üzerinde fiyat isteyen satıcılara sitem eden eden alıcı Batuhan Kurnaz, "Araçlara bakıyorum düzgün bir araç yok. Düzgün araç olsa bile fiyatları çok uçuk. Herkes arabasına ederinden fazla fiyat istiyor. Çoğu kişi arabasını garajda saklıyor. Arabalar saklandığından dolayı fiyatlar yüksek zaten. Yaklaşık bir buçuk iki aydır her hafta geliyorum ve araba arıyorum ama bulamıyorum. Herkesin amacı aynı ucuza araba bulmak ama kimsenin bütçesine uygun araç yok. Gelenler eli boş dönüyor" ifadelerini kullandı.

(Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü/İHA)

İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi
İkinci el oto pazarında 'kuru kalabalık' sitemi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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