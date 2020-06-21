İkinci el oto pazarında maskesiz pazarlık - Son Dakika

İkinci el oto pazarında maskesiz pazarlık

- İkinci el oto pazarı 'Korona pazarı' oldu Diyarbakır'da ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde oto pazarına akın etti Korona virüs tedbirlerinin uygulanmadığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, maskesiz pazarlık yaptı Türkiye'de korona virüs...

- İkinci el oto pazarı 'Korona pazarı' oldu

Diyarbakır'da ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinde oto pazarına akın etti

Korona virüs tedbirlerinin uygulanmadığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarken, maskesiz pazarlık yaptı

DİYARBAKIR - Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden biri olan Diyarbakır'da vatandaşlar, sabah saatlerinde açık oto pazarına akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maskesiz bir şekilde pazarlık yapması virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Türkiye'de 1 Hazirandan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte korona virüs vakalarında artışlar başladı. Artış yaşanan kentlerin başında gelen Diyarbakır'da normalleşme süreciyle birlikte 54 vatandaş hayatını kaybederken, 205 hasta da yatarak tedavi görmeye başladı. 20'sinin yoğum bakım, 6'sının solunum cihazına bağlı bulunduğu kentte 189 vatandaş da evde tedavi görüyor.

Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Diyarbakırlılar pazar günleri sabahın erken saatlerinde açılan ikinci el araç pazarına akın etti. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken maskesiz dolaştığı görüldü. Van'dan Diyarbakır'daki açık oto pazarına gelen Çağla Çelik, esnaf olduğunu ve araç almak için Van'dan Diyarbakır açık oto pazarına geldiğini söyledi. Çelik, "Bakıyorum kimse tedbir almıyor, umursamıyor, çok dikkat etmemiz lazım. Araç alacağız, bakıyoruz. Şuan da piyasada yüksek, araçlarda kısıtlı. Bugün 40 bin liralık bir araba, piyasada 55-60 bin liraya çıkmış. Bir ay önce 50 bin liraya sattığımız araç, şuan da burada 60 bin lira" dedi.

İkinci el oto pazarında maskesiz pazarlık

Koronavirüs, Diyarbakır, Türkiye, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el oto pazarında maskesiz pazarlık - Son Dakika Ekonomi

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