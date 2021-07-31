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İkinci el oto piyasası hareket bekliyor - Son Dakika

İkinci el oto piyasası hareket bekliyor

31.07.2021 01:07

İkinci el oto piyasası hareket bekliyor Galericiler bayram sezonunu da durgun geçirdi Galerici Ömer Akbıyık: "İnsanlar artık kiralamaya yöneldi" Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde ikinci el araç piyasasında bekledikleri hareketi bulamayan oto galericiler, bayram sonrasında fiyatların...

İkinci el oto piyasası hareket bekliyor

Galericiler bayram sezonunu da durgun geçirdi

Galerici Ömer Akbıyık: "İnsanlar artık kiralamaya yöneldi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde ikinci el araç piyasasında bekledikleri hareketi bulamayan oto galericiler, bayram sonrasında fiyatların yükselmeye başladığını araç alacakların ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

İkinci el otomobil piyasası, koronavirüs salgını başlangıcından bu yana en durgun dönemlerini yaşıyor. Haftalar öncesinden Kurban Bayramı'na hazırlık yapan galericiler, bayram tatilinde de bekledikleri hareketliliği göremedi. 9 günlük bayram tatilinde seyahat etmek isteyenler, otomobil satın almak yerine araç kiralamaya yöneldi. Hal böyle olunca galericiler de hayal kırıklığı yaşadı. Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1 yıldır araç satışlarının düştüğünü belirten galericiler, Kurban Bayramı tatilinin de sona ermesiyle gözlerini bir sonraki sezona çevirdi. Eskişehir Galericiler Sitesi'nin boş hali havadan görüntülendi. Fiyatların yükseldiğini belirten galerici esnafı alacak vatandaşların elleriniz çabuk tutması gerektiğini ifade ediyor.

"Mecbur olan alıyor"

Piyasadaki durgunluğun uzun süredir devam ettiğini ve fiyatların da yükseldiğini aktaran galerici Salih Sarıoğlu, "Fiyatlar yüksek, sattığımız aracı aynı paraya geri alamıyoruz. Şu anda ciddi bir hareketlilik yok. Modelli arabalar satılmıyor. Fiyatlar 15 bin TL'den başlıyor ve sınır yok. Model ve markaya göre değişiyor ve bu yüzden de sınır yok. Ciddi bir araba satışı yok. Mecbur ve ihtiyacı olan alıyor onun dışında kimse uğraşmıyor. Esnafların çoğu maddi anlamda içeri girdi. Cepten harcayan çok oldu. Kurban Bayramı'nda bir hareket görmediğimiz için bundan sonra da beklemiyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar artık kiralamaya yöneldi"

Vatandaşların ihtiyaç halinde satın almak yerine araç kiralamaya yöneldiğini dile getiren galerici Ömer Akbıyık, "İnsanlar önceden araçlarını rahat bir şekilde galeriye veriyordu. Şimdi galericilere karşı insanların gözünde korku oluştu. Bunu yapan da büyük firmalar ve belli başlı siteler oldu. Herkes bu işi yapmaya başladı. Piyasa şu an durgun. Aslında fiyatları da insanlar yükseltiyor. Pandemi sürecinde araçlara parça çıkmıyor denildi. İnsanlar artık kiralamaya yöneldi. Çoğu insan da kiralık araç bulmakta zorlandı. Aracı satıyoruz ama sonrasında aynı fiyata alamıyoruz" dedi.

İkinci el oto piyasası hareket bekliyor
İkinci el oto piyasası hareket bekliyor
İkinci el oto piyasası hareket bekliyor
İkinci el oto piyasası hareket bekliyor

Kurban Bayramı, Eskişehir, Otomobil, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el oto piyasası hareket bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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