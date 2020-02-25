İkinci el oto satışlarında 'muayene' sorunu - Son Dakika
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İkinci el oto satışlarında 'muayene' sorunu

6 saat önce

BURSA Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, muayene ücretlerine uygulanan gecikme faizi nedeniyle, 1, 5 milyon aracın trafikte muayenesiz dolaştığını belirterek, "Bir kereye mahsus, bir süre içinde, faizler alınmadan bu araçların muayene yapılmasını talep etmekteyiz.

İkinci el oto satışlarında 'muayene' sorunu, System.String[]

BURSA Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, muayene ücretlerine uygulanan gecikme faizi nedeniyle, 1, 5 milyon aracın trafikte muayenesiz dolaştığını belirterek, "Bir kereye mahsus, bir süre içinde, faizler alınmadan bu araçların muayene yapılmasını talep etmekteyiz. Aksi halde bu sayı gittikçe artacak. Bunlar satışlara da engel oluyor. Ticareti bozuyor" dedi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, trafikte 1, 5 milyon aracın muayenesiz dolaştığını söyledi. Muayene ücretlerinin üzerine gelen gecikme faizlerinden dolayı sürücülerin araçlarının muayenesini yaptıramadığını belirten Hakan Yanık, bir kereye mahsus faiz ücretlerinin alınmaması gerektiğini söyledi. Yanık, "İkinci el otomotiv piyasasında işler hızlı bir şekilde devam ederken ortaya çeşitli sıkıntılar çıktı. Geçen yıl satılan araçlara baktığımızda 7 milyondan fazla araç noterde işlem görmüş. Ciddi bir piyasa ancak bu piyasada önümüze çıkan bir sıkıntı da araç muayenelerinin eksik olması. 1, 5 milyon trafikte muayenesiz gezen araç mevcut. Çoğunluğu gecikme faizi nedeniyle muayeneleri yaptırılamayan araçlar" dedi.

'TİCARETİ DE ETKİLİYOR'

Araç muayenelerinin gecikme faizlerinin yüksek olduğunu dile getiren Hakan Yanık, şunları söyledi:

"Piyasada 1, 5 milyon araç muayenesiz. Bunların muayene yapılması için bir kereye mahsus, bir süre içinde, bu araçların gecikme faizleri alınmadan muayene yapılmasını talep etmekteyiz. Ciddi anlamda mağduriyetler var. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için faizlerin silinip, araçların muayene yapılmasını talep ediyoruz. Aksi halde bu sayı artacak. Bunlar satışlara da engel oluyor. Ticareti de bozuyor."


Bursa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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