Son Dakika Haberleri: İkinci el otoda KDV sorunu çözüldü

İkinci el otoda KDV sorunu çözüldü

1 saat önce

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar.

İkinci el otoda KDV sorunu çözüldü, System.String[]
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:18 

Ekonomi
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