İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu - Son Dakika

İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu

6 saat önce

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın mart ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı.

İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu, System.String[]

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın mart ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Ford sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, mart ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 152 bin 544 adet satış gerçekleşti.

Bunların 122 bin 203'ü binek araç, 30 bin 341'i ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, geçen aya göre yüzde 3'lük bir düşüş gözlemlendi.

Mart ayında Türkiye ikinci el online pazarında ilana çıkan araç adedi 163 bin 756 olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların yüzde 93'ü satıldı.

Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 2'lik, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti.

En çok satan ilk 10 marka

Bu yılın mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 22 bin 843 adetle VW oldu. Ardından 20 bin 257 adetle Renault, 16 bin 22 adetle Ford sıralandı.

Bunları 15 bin 334 adetle Fiat, 8 bin 921 adetle Opel, 7 bin 945 adetle BMW, 7 bin 639 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 427 adetle Hyundai, 6 bin 935 adetle Peugeot ve 5 bin 254 adetle de Toyota izledi.

Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 78'sini temsil etti.

Binek araç satışlarında Passat zirveyi bırakmıyor

Mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirvenin üçlüsü yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 282 adetle yine başı çekerken, bunu 5 bin 255 adetle Renault Clio, 4 bin 635 adetle Ford Focus izledi.

Ardından 4 bin 344 adetle Renault Megane, 4 bin 234 adetle Renault Fluence, 4 bin 66 adetle Opel Astra, 3 bin 454 adetle Toyota Corolla, 3 bin 158 adetle Renault Symbol, 2 bin 958 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 29 adetle de VW golf geldi.

Ticaride Doblo ilk sırada

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 965 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı. Doblo'yu 2 bin 991 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 847 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 770 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 240 adetle VW Caddy, 2 bin 90 adetle VW Transporter, 1.602 adetle Ford Transit, 1.601 adetle Renault Kangoo, 1.324 adetle Peugeot Partner ve 844 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Mart ayında online pazarda en hızlı satılan marka 30 günle Opel olurken, en yavaş satılan ise 46 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Öte yandan, 12 ülkede günde 8 milyondan fazla veriyi tarayan INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.

Renault, Türkiye, Ford, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:28 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu         
15:51
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı         
15:26
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım         
15:22
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir         
15:11
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak         
14:55
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı         
14:44
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı         
14:31
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu         
14:15
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi         
14:12
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu         
14:06
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi         
13:50
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi         
13:36
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi         
13:18
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti         
13:13
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli         
13:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor         
13:02
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 18:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]