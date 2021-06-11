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İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor - Son Dakika

İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor

11.06.2021 11:13

Bursa'da 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı kantarları bozuyor. Kurban bayramı için satışa çıkarılan boğadan ikinci el otomobil fiyatı isteniyor. Sahibi günde 15 kilo yem yiyen kurbanlık için 50 bin lira istiyor.

Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Uluabat Çiftliği tarafından satışa çıkarılan 1 ton 150 kiloluk boğa günde 15 kilo yem yiyor. Görenleri korkutan bir cüsseye sahip boğa, sahibi tarafından 26 ayda özenle beslendi.

Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

ÇIKTIĞI KANTARI KIRDI

Çıktığı kantarı bozan dev boğa, kurban bayramı öncesi satışa çıkarıldı. Sahibi tarafından 50 bin lira istenen boğanın bayrama kadar 1 ton 300 kiloyu bulması bekleniyor.

Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

"1 YILDIR ÖZENLE BESLİYORUZ"

Kurban bayramı için boğasını özenle beslediğini ifade eden Mehmet Verep, "Boğamız 1 ton 150 kilo. Kurban bayramında 1 ton 300 kiloyu bulmasını bekliyoruz. 26 aylık olan bu boğayı 1 yıldır çiftliğimizde özenle besliyoruz. İlk başlarda ot ağırlıklı beslediğimiz boğamızı son beside arpa ezmesi kesif yemiyle besledik. Boğamız günde 15 kilo yem yiyor. Bu boğamızı 50 bin liradan satışa çıkarttık. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıla nazaran yüzde 30 arttı. Maliyetler yüzde elli arttı. Biz buna rağmen yüzde 30 zam yaptık. Bu yıl kurbanlıklara büyük talep var. Çiftliğimizdeki kurbanlıkların üçte ikisini sattık" dedi.

Çıktığı baskülü kıran 1 ton 150 kilogramlık boğa, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor - Son Dakika Ekonomi


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