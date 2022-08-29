Yasak vurguncuları perişan etmeye başladı! İkinci el otomobil alacaklara büyük indirim fırsatları

Otomobil piyasasındaki olumsuz hava bir süredir devam ediyor. Çip krizi, pandemi, Ukrayna- Rusya savaşı ve döviz kuru nedeniyle son zamanlarda fiyatlarda ciddi bir artış yaşandı. İkinci el piyasası da benzer bir durumla karşı karşıya. Hatta kısa bir süre önce Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir hamle geldi.

Ticari amaçlarla alınan otomobil 6 ay geçmeden ve 6 bin km yol yapmadan satışını engelleyen sınırlama özellikle ikinci el otomobil piyasası üzerinde olumlu bir etki oluşturdu ve fiyatlarda gözler görülür bir düşüşe ortam hazırladı.

2. EL OTOMOBİL PİYASASINDA FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Haber Global'in haberine göre otomobil piyasasındaki fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan hamle sonrası düşmeye başladı. 15 Eylül'de başlaması planlanan kısıtlama sonrası yasaklara takılmak ve daha fazla zarar etmek istemeyen galericiler kazanç beklentilerini daha da düşürerek düzenleme sonrası 18 binden fazla ikinci el sıfır aracı online platformlarda satışa çıkardı.

Fiyatlara baktığımızda ise galericilerin geçmiş dönemde bayiden almış oldukları araçlara 50 bin ila 100 bin TL arasında fark koyduğunu, ancak düzenlemenin duyurulmasının ardından bayi liste satış fiyatına kadar gerilediğini görüyoruz.

Örnek olarak göstermek gerekirse, Türkiye'de en çok satan otomobillerden biri konumundaki Fiat Egea 1.3 Multijet Urban Dizel Manuel Sedan'ın fiyat etiketi bayide 529 bin 900 TL iken, online platformlarda 549 bin TL'ye kadar geriledi. Aracın bu opsiyonu kısıtlamanın duyurulması öncesinde yukarıda da belirttiğimiz gibi en az 50 bin TL farkla satılıyordu.

Bunun yanı sıra ülkemizdeki popüler modellerden bir diğeri Renault Clio 1.0 TCe Joy Benzin Yarı Otomatik Hatcback'in fiyatı bayide 485 bin 900 TL, online platformlarda ise 458 bin 500 TL'ye kadar düştü. Burada ikinci el sıfır Clio'nun bayi fiyatından daha uygun fiyata satıldığını söyleyebiliriz. Tabii düzenleme öncesinde bu fiyatlar neredeyse imkansızdı.