İkinci el otomobil piyasasında satışlar artıyor!

Ramazan bayramı öncesinde ikinci el otomotiv sektöründe her yıl olduğu gibi bir hareketlilik yaşandı. Artan talep ile birlikte fiyatlarda artış gözlemlendi. Peki ya bu artış ikinci el otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Sahibinden.com tarafından paylaşılan verilere göre Nisan ayında en çok ilan verilen kategori "Otomobil" oldu. Peki ya Motosiklet ve Ticari Araç kategorisinde durumlar nedir? İşte detaylar…

İkinci el otomobil piyasasında Nisan ayı raporu

Sahibinden.com tarafından hazırlanan veri platformu Sahibindex'e göre Nisan ayında en çok ilan verilen kategori "Otomobil" oldu. Otomobil kategorisini, Minivan&Panelvan, Suv&Arazi takip etti. Havaların ısınmasıyla birlikte Motosiklet kategorisi bir sıra daha yükselerek, Ticari Araç kategorisini gerisinde bıraktı.

Türkiye'de satılan en lüks otomobiller! Hangi marka kaç adet sattı?

Yayınlanan raporlara göre sıfır otomobil piyasasının aksine ikinci el piyasasında artış gözlemleniyor. Satılan otomobiller incellendiğinde ise 15 yaş ve üstü olan araçlara karşı ilgilinin azaldığı ortaya çıkıyor. Satışa çıkan araçlarda bir artış gözlemlenirken, en çok ilan verilen otomobillerde belli oldu.

En çok ilan verilen otomobiller listesinde yüzde 4,8'lik bir oran ile Renault Clio birinci sıradaki yerini aldı. İkinci sırada ise Volkswagen Passat yüzde 4,2'lik oranla yer alıyor. Passat'dan sonra ise sırada yerini yüzde 4 oranla Renault Megane yer alıyor. Megane ile üçüncü sırayı ise yüzde 4 oranıyla birlikte Opel Astra paylaşıyor. Son sırada ise yüzde 3,6 oranıyla Ford Focus yer alıyor.

İkinci el otomotiv piyasasında Nisan ayında en çok görüntülenen markalar belli oldu

Sahibindenx tarafından yayınlanan raporda uygulama üzerinde en çok görüntülenen ikinci el ve sıfır otomobil markaları belli oldu. Renault yüzde 12,1 ile ilk sıradaki yerini aynı yüzdede olan Volkswagen ile paylaşıyor. İkinci sırada ise 8,8 yüzdesiyle BMW geliyor. Üçüncü sırada ise Mercedes 6,9 yüzdesiyle yere alıyor. Opel 6,6 yüzdesiyle en çok görüntülenen otomotiv markaları arasındaki yerini alıyor.

Otomobilde en çok ilan verilen fiyat aralığında ise ilk sırada 300 bin 1 TL ve 500 bin TL arasındaki otomobiller yer alıyor. Fiyat aralığında ikinci sırada ise 15,6 yüzdesiyle 500 bin 1 TL ve üstündeki otomobiller yer alıyor.

En çok ilan verilen ve en çok görüntülünen otomotiv markalarında bir fark olduğu oldukça aşikar. Renault en çok ilan verilen ve en çok görüntülenenler listesinde ilk sıralardaki yerini koruyor ancak ikinci ve üçüncü sırada durum oldukça farklı. Sizlerin bu konuyla ilgili düşünceleri neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyoruz.