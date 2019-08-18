İkinci el otomobil satan galericilere uyarı
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Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, ikinci el kara taşıtları ticareti yapan oto galericilerinin yetki belge alma sürelerinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını söyledi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:38 Kaynak: İHA
Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, ikinci el kara taşıtları ticareti yapan oto galericilerinin yetki belge alma sürelerinin 31 Aralık
tarihine kadar uzatıldığını söyledi.
Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, yetki belgesi olmayan oto galericilerin noterden işlem yapamayacağını hatırlatarak, "Yetki belgesini almak için önce mesleki yeterlilik belgesini almaları gerekiyor. Oto galericileri ekspertiz raporu olmadan araba satamayacaklar. 8 yıl ile 160 bin kilometre olan taşıtlar için ekspertiz raporu ile satış yapabilecekler. İkinci el kara taşıtları ticareti yapan oto galericilerinin yetki belge alma süreleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı" dedi. - KİLİS
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