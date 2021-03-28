İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA - Son Dakika

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA

28.03.2021 11:36

Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, 'Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir' dedi.

Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırınca, bu durum ikinci el araba fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, 'Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi. 100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60'a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz? diye konuştu.

NİSAN-MAYIS AYINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ BEKLENİYOR

Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, 'Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var. Önümüzdeki ay itibariyle ikinci el uzun süredir zam yapılmadığı için yüzde 5 ila 10 arası zam yapılır diye düşünüyorum' dedi.

Bu dönemin hareketli olduğunu belirten Özkan, 'Bahar da geldi. Kışı bir şekilde atlattık ama herkes şimdi tatile, memleketine gitmek isteyecek bu da araba ihtiyacını artıracak. Yüzde 30 ila 50 artar diyemiyoruz çünkü henüz onu gösterecek bir göstergemiz yok. Satmak isteyenler şu an satarsa zarar edebilirler. Nisan-Mayıs gibi fiyatlar çok daha yerine gelecektir' ifadelerini kullandı.

KİLOMETRE HİLELERİ YAPILIYOR; GÜVEN ÖNEMLİ

İkinci el araba alacaklara tavsiyelerde bulunan Özkan, şöyle konuştu:

'Sıfır araçlarda belli bir grup, belli bir kilometreye gelmiş, bazı kazaları olan araçların beyinlerini sıfırlayarak satıyor. Araba aslında 5 bin ya da 10 binde ama bununkini sıfırlayarak ya da kazasını kamufle ederek oradan ciddi rant elde eden bir grup var. Ekspertiz müessesi devreye girdi. Burada bir galerici 'filanca ekspertiz' dediğinde ona götürmek yerine, farklı bir tarafsız ekspertize götürülebilir. Her şey teknolojiyle A'dan Z'ye açığa çıkıyor. Kazası var mı?, Kilometredeki durumu nedir? Bunların hepsini öğrenebiliyoruz. Devletin de yetkilendirdiği kurumlar olduğu için iyi bir ekspertiz raporu her şeyi çözecektir. Bir galeriden araba alırken de arkasında kimin olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Ne iş yaparsanız yapın, önce güven gerekiyor.?

'KONTROL İTİMATA MANİ DEĞİL'

Kontrolün itimata mani olmadığına dikkat çeken Özkan, 'Benim o kişiye güvenmem onu kontrol etmeme engel değil, dolayısıyla ekspertizlerden bunu çok rahat alabiliriz. Plaka sorgulama, kaza sorgulama ve kilometre sorgulama var. Ama araba hiç yetkili servise gitmediyse sicili çıkmayabilir. Onun dışında her arabanın tarihçesi bellidir' dedi.

YASAL HAKLAR ARANMALIDIR

Sıfır ya da ikinci el araba satın alırken hile ile karşılaşanların yasal haklarını çok rahat arayabileceğini ifade eden Özkan, 'Böyle bir durumla karşılaşanlar haklarını çok rahat arayabilirler. Bu sorundan arabayı aldığı galeri de sorumludur. Mahkemelerde de bu konuda alınmış net kararlar vardır. Bu ayıplı mal olarak bilindiği için karşılığını ödeyecektir. Otomotiv sektörü eski yıllara göre çok daha denetim altında. Çok büyük spekülasyonlar çok büyük hileler olmuyor. Yapanlar var ama bunların sayısı çok az. Biz tedbirli olacağız ve iyi bir araştırma yapacağız. Elimizin altında teknoloji var. Bir şey almak istediğimiz zaman önümüze çok fazla seçenek geliyor. Alacağımız şeyi iyi araştırdığımızda bu sıkıntıları yaşamayız diye düşünüyorum' diye konuştu.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA
İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA
İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA
İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA
İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİNCİ EL OTOMOBİLDE BAHAR ZAMMI KAPIDA - Son Dakika


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