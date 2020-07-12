İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor - Son Dakika

İZMİR'de, son dönem fiyatları oldukça artan ikinci el otomobillerde taksitle satış yapan firma, yoğun talep gördü. Peşinat veren müşteriler, geri kalan kısmı ise belirlenen süre içerisinde taksitle ödeyerek, hayalini kurdukları aracı satın alma imkanına kavuştu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil firmalarının bir süre üretim yapmaması, vatandaşın toplu ulaşım yerine özel araçlarını kullanmak istemesi gibi gerekçelerle fiyatları artan ikinci el araçlar son dönem cep yaktı. Bu nedenle peşin ödeme yaparak istedikleri araçları alamayan vatandaşlar, alternatif yöntemlere yöneldi. İzmir'deki bir otomobil firmasının ikinci el otomobil alım satım işini taksitle yapması ise, talep görmesine neden oldu.

Firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu (37), "Biz burada finansmanı sağlıyoruz. Hem aracın garantisini veriyoruz hem de tabiri caizse otomobilin parasını veriyoruz. Ayrıca ödenmediği takdirde aracı geri alım kolaylığı sağlıyoruz. Son 2 aydır satışta artış var. Taksitle otomobil satıyoruz. Örnek verecek olursak 70 bin TL'lik 'A' marka araç için 20 bin TL peşin verdik. Geri kalan 50 bin TL için yılda 5 bin TL fark alıyoruz. Yani 4 yılda 20 bin lira fark ödüyor ama bizim öngörümüz ve piyasa şartlarıyla araç yarı yarıya değer kazanıyor" dedi. Pandemi döneminde vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştiğini söyleyen Kurtçu, "Vatandaşlar yatırım amaçlı ya da toplu taşımadan kurtulmak için otomobil alıyor. Yüzde 125 gibi ciro artışı var. Eskiden araç alan kiralama şirketleri ya da diğer firmalar iken şimdi ev hanımları daha iyi müşterimiz oluyor. Pandemiden sonra çok net hissettik bunu. Artık vatandaşlar kişisel araç istiyor" dedi.

MÜŞTERİ MEMNUN