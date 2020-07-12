İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor - Son Dakika

İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor

İZMİR'de, son dönem fiyatları oldukça artan ikinci el otomobillerde taksitle satış yapan firma, yoğun talep gördü.

İZMİR'de, son dönem fiyatları oldukça artan ikinci el otomobillerde taksitle satış yapan firma, yoğun talep gördü. Peşinat veren müşteriler, geri kalan kısmı ise belirlenen süre içerisinde taksitle ödeyerek, hayalini kurdukları aracı satın alma imkanına kavuştu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil firmalarının bir süre üretim yapmaması, vatandaşın toplu ulaşım yerine özel araçlarını kullanmak istemesi gibi gerekçelerle fiyatları artan ikinci el araçlar son dönem cep yaktı. Bu nedenle peşin ödeme yaparak istedikleri araçları alamayan vatandaşlar, alternatif yöntemlere yöneldi. İzmir'deki bir otomobil firmasının ikinci el otomobil alım satım işini taksitle yapması ise, talep görmesine neden oldu.

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
Firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu (37), "Biz burada finansmanı sağlıyoruz. Hem aracın garantisini veriyoruz hem de tabiri caizse otomobilin parasını veriyoruz. Ayrıca ödenmediği takdirde aracı geri alım kolaylığı sağlıyoruz. Son 2 aydır satışta artış var. Taksitle otomobil satıyoruz. Örnek verecek olursak 70 bin TL'lik 'A' marka araç için 20 bin TL peşin verdik. Geri kalan 50 bin TL için yılda 5 bin TL fark alıyoruz. Yani 4 yılda 20 bin lira fark ödüyor ama bizim öngörümüz ve piyasa şartlarıyla araç yarı yarıya değer kazanıyor" dedi. Pandemi döneminde vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştiğini söyleyen Kurtçu, "Vatandaşlar yatırım amaçlı ya da toplu taşımadan kurtulmak için otomobil alıyor. Yüzde 125 gibi ciro artışı var. Eskiden araç alan kiralama şirketleri ya da diğer firmalar iken şimdi ev hanımları daha iyi müşterimiz oluyor. Pandemiden sonra çok net hissettik bunu. Artık vatandaşlar kişisel araç istiyor" dedi.

MÜŞTERİ MEMNUN

Özel bir firmada şoför, evli ve 1 çocuk babası Emirhan Varol (32), "Otomobil aldım içime çok sindi. Kazası belası, değişeni yok. Sağ olsunlar indirim de yaptılar. Ben 60 bin TL peşinat verdim. 50 bin TL borcumuz kaldı. Kalan kısmı da 48 aya böldüler. Geri kalan kısmı senet yaptık. Aracı 110 bin TL'ye aldık. Toplamda araç bize 130 bin TL'ye gelecek. Bunun da makul olduğuna inanıyorum. Normalde araç kiralıyordum. Her ay 4 bin liraya mal oluyordu. Şimdi 1400 ödeyerek araç benim olacak. Ayrıca vade farkı da otomobilin zamlanması ile o kadar önemli olmayacak" diye konuştu. Bir diğer müşteri, memur emeklisi, evli ve 4 çocuk babası Ömer Seyfettin Doğan (58), "Alacağım otomobilin fiyatı 140 bin TL. 60 bin TL peşin, gerisi taksitle. 48 ay taksitle ödeyeceğim. Birkaç arkadaşım da böyle otomobil sahibi oldu, memnunlar. Hayırlısı olsun diyorum" dedi.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı 15:40 Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı
16:08
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
15:40
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]