İkinci el otomobilin ateşi sönmüyor - Son Dakika

İkinci el otomobilin ateşi sönmüyor

İkinci el otomobilin ateşi sönmüyor İkinci el araç fiyatlarının artışı devam ediyor.

İkinci el otomobilin ateşi sönmüyor

EDİRNE - İkinci el araç fiyatlarının artışı devam ediyor. Edirne'de oto alım-satım işi ile uğraşan Levent Alamut, 25-30 bin liraya araç bulmanın hayal olduğunu belirterek, "Birkaç ay önce fiyatı 25 bin lira olan araçlar 40-50 bin liraya yükseldi" dedi.

Pandemi döneminde bayilerde sıfır otomobillerin talebi karşılamaması ve döviz kurundaki artış nedeniyle, ikinci el piyasasını ateşi adeta sönmüyor.

Edirne'de oto alım-satım işi ile uğraşan Levent Alamut, yaklaşık 9 aydan beri fiyatların arttığını, talep fazla olunca daha da artmasını beklediklerini söyledi.

"İkinci elde fiyat artışı devam ediyor"

Alamut, "İşler eskisi kadar hızlı olmasa da ikinci el piyasasında fiyatlar durmaksızın artarak devam ediyor. Şuanda banka faizleri de arttı. Ödemesiz 6 aylık dönemde kalktı. Fakat fiyat artışı devam etmekte. Bayilerde sıfır otomobilin olmayışından dolayı ikinci ele rağbet arttı. Fiyatlar da çok yüksek. İnsanlar bütçelerine göre ikinci el araca yönelmeye başladılar. Bu durum 8-9 aydan beri böyle. Artan talep doğrultusunda fiyatların artmasına sebep oldu" dedi.

"Otomobil kısa vadede kar getiriyor"

Alamut, otomobilin de artık bir yatırım aracı olduğunu dile getirerek, "Şu anki piyasaya da altın, döviz tabi ki yatırım aracı ama araç alıp satan çok fazla insan var. Bu işe sahip olmadan yapan çok insan var. Onlar da yatırım ve kazanç için yapıyorlar. Kısa vadede kar ediyorlar. Fiyatlar sürekli arttığı için vatandaş kısa vadede kar ediyor" ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobilin ateşi sönmüyor

Edirne, Alamut, Döviz, kar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el otomobilin ateşi sönmüyor - Son Dakika Ekonomi

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