- İkinci el otoya bakan çok alan yok

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Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor

Çiftçi de Vatandaş da Dertli! Dalında 80 Kuruş Olan Mandalina İstanbul'da 8 Lira