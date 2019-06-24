Son Dakika Haberleri: İkinci el satıcıları imtihanda ter döktü
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İkinci el satıcıları imtihanda ter döktü

1 saat önce

TOBB'un kurduğu MEYBEM tarafından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) iş birliğiyle 45 İnegöllü galericiye yönelik 2. el oto alım satım sınavları yapıldı.

İkinci el satıcıları imtihanda ter döktü, System.String[]
TOBB'un kurduğu MEYBEM tarafından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) iş birliğiyle 45 İnegöllü galericiye yönelik 2. el oto alım satım sınavları yapıldı.

İTSO ile HEM arasında bulunan protokol kapsamınd 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak imtihanlara hazırlanan 45 İnegöllü galerici, cuma ve cumartesi günleri teorik ve performans sınavlara tabi tutuldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "MEYBEM işbirliğinde İnegöllü galericilerimize yönelik bir belgelendirme çalışmasında bulunduk. Bu çalışma kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile aramızda bulunan protokol kapsamında galericilerimize 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vererek onları sınavlara hazırlamaya çalıştık. Yapılan çalışmalar sonucunda kursiyerlerimiz geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri teorik ve performans sınavlarına girerek bilgilerini ortaya koydular. İmtihanda başarılı olan kursiyerlerimiz 2. el oto alım satım belgelerini almaya hak kazanacaklar. Üyelerimize yönelik bu tarz belgelendirme çalışmalarını bize gelecek taleplere göre yineleyeceğiz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
İnegöl, Ekonomi
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