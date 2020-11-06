İkinci el tekne fiyatları ucuzladı - Son Dakika

İkinci el tekne fiyatları ucuzladı

06.11.2020 16:49
İkinci el tekne fiyatları ucuzladı, System.String[]

Salgının küresel ekonomik etkisiyle riskten kaçma isteği ve tsunami endişesi ikinci el teknelere ilgiyi azalttı.

Salgının küresel ekonomik etkisiyle riskten kaçma isteği ve tsunami endişesi ikinci el teknelere ilgiyi azalttı. Azalan talep ikinci el tekne fiyatlarını yüzde 40 oranında düşürdü.

Koronavirüsle beraber sosyal izolasyon tanımı da hayatımıza girdi. Artan endişeyle yaşam, daha az kalabalık ve izole olunabilecek alanlara doğru kaydı. Salgının ortaya çıktığı ilk zamanlarda insanların bir arada vakit geçirmesini tehlike olarak görülmesinden dolayı, tatil ve seyahat organizasyonları yeniden gözden geçirildi. Bu durum teknelere olan ilgiyi artırmış ve talep yoğunluğundan dolayı fiyatları yükseltmişti.

Ancak salgının artık küresel ekonomiye olan olumsuz etkisi satın alma maliyetlerini risk olarak görülmesine neden oldu. Ekonomilerdeki belirsizlik ortamı satın almalarında durgunluğa yol açtı. Dolayısıyla talep yoğunluğundan ötürü fiyat artışı görülen ürün grupları ve araçlarda geriye çekilmeler izleniyor.

Yaz aylarında artan ikinci el tekne fiyatlarından son dönemlerde düşüşler dikkat çekiyor. İkinci el araç ilanlarının yer aldığı platformlarda tekne fiyatlarının düştüğü gözleniyor. Koronavirüs risk grubuna evlerden sonra tekneler de giriyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin koca, evlerde akraba ve komşu buluşmalarının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekmişti. Bu dikkatin ev dışındaki mekanlara da yoğunlaştırılması bekleniyor. Bu mekanlar arasında teknelerin de yer alacağı tahmin ediliyor.

Salgın sonrası küresel ekonomideki daralma ve deprem sonrası oluşan tsunami sebebiyle limanların hasar gördü. Bununla birlikte ikinci el tekne fiyatları yüzde 40 oranında geriledi. Fiyat düşüşlerinde bir başka neden olarak da havaların soğuması ve marina kiralarının yük olmaya başlaması olarak görülüyor. Ayrıca Yunanistan ve İtalya'dan çok sayıda ikinci el teknenin de Türkiye'ye getirilebilmesi fiyat kırılmasına yol açıyor. Fiyatı düşen ikinci el tekneler, satış platformlarında alıcı ararken, gerilemenin süreceği tahmin ediliyor.

Bir başka satış yöntemi olarak ise araç takası seçeneği öne çıkıyor. Fiyatı düşürülen teknelere talep gelmeyince satıcılar takas yoluna başvuruyor. İlanlarda bu yöntemin de tercih edilebileceği belirtiliyor. - İSTANBUL

İkinci el tekne fiyatları ucuzladı
İkinci el tekne fiyatları ucuzladı
İkinci el tekne fiyatları ucuzladı

Koronavirüs, Tsunami, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el tekne fiyatları ucuzladı - Son Dakika Ekonomi


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