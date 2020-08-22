İkinci el telefon satışında yeni dönem - Son Dakika

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem başlıyor. İkinci el cep telefonlarına garantili satış düzenlemesi Resmi Gazete'de yayimlandı.

Buna göre artık Kullanılmış cep telefonları ve tabletler yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak garanti belgesiyle satılabilecek.

Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.

Yenilenmiş ürünün ambalajında, tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak.

Yetkili alıcı ve yetkili satıcı, ayrı ayrı yetki almak şartıyla birden fazla yenileme merkezine hizmet verebilecek.

Yenileme yetki belgesi 5 yıl boyunca geçerli olacak.

(İHA)