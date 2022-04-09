'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar' - Son Dakika
Üye Girişi

'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'

09.04.2022 12:06

OSMANİYE 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, 112'ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14'ünün SIM kartsız arama olduğunu, özellikle ikinci el cep telefonu satan kişilerin, cihazın bozuk olup olmadığını kontrol için arama yaptığını söyledi.

OSMANİYE 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, 112'ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14'ünün SIM kartsız arama olduğunu, özellikle ikinci el cep telefonu satan kişilerin, cihazın bozuk olup olmadığını kontrol için arama yaptığını söyledi.

Osmaniye'de, acil çağrı yapılması gereken durumlarda, birden çok numara yerine tek numaradan ulaşılması için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmet vermeye devam ediyor. 1,5 yıl önce kentte hizmete giren merkezde çağrı karşılama personeli, 2022'nin ilk 3 ayında 150 bin çağrıyı yanıtladı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, asılsız çağrılar da geldiğini ve telefon alım satım işiyle uğraşanların cihaz kontrolü için merkezi aradığını anlatarak, "2022 yılı ilk 3 aylık zaman diliminde ilimizde, 150 bin çağrı düştü. Bu çağrıların 45 bini asıl ihtiyaç olan çağrı, 105 bini de ihtiyacı olmayan danışma amaçlı veya çaldırıp kapatma gibi aramalardan oluşmuştur. Yüzdelik dağılımına baktığımız zaman ise yüzde 69 oranında asılsız çağrı, yüzde 31 oranında ise asıl çağrılar şeklinde gerçekleşmiştir. Bu çağrıları SIM kartlı ve SIM kartsız aramalar oluşturmaktadır. 3 aylık döneme baktığımız zaman 15 bin 603 adedi SIM kartsız aramanın olduğu tespit edilmiştir. SIM kartsız arayan vatandaşlarımız herhalde kendilerinin tespit edilemediğini düşünerek aramaktadırlar. Bunlar daha çok özellikle ikinci el telefon satışı yapan bayilerin olduğu ve şahısların birbirlerine telefon alıp satarken doğrudan SIM kartsız arama yaparak telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kısa süreli 4 saniye 8 saniye ve 10 saniyeye kadar arandığı tespit edilmiştir" dedi.

IMEI NUMARASINA CEZAİ İŞLEM Mart ayında cezai işlem uygulanacak 10 kişiden 6'sının arama nedeninin, SIM kartsız işlem olduğunu kaydeden Arık, "Gerçekten ihtiyacınız varsa arayın, biz de yardımcı olalım. Sizin 10 saniye kadar hattı meşgul etmenizle arka tarafta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımızın bize ulaşmasına engel olduğunuzun farkına varınız. İkinci el telefon alım satımlarıyla ilgili taahhütnameler var. 112'yi aramalarının yerine bu taahhütnameleri kullanarak alım satım işlerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. SIM kartsız aramalarda IMEI numarası kimin üzerine kayıtlıysa o kişiye idari yaptırım kararı uyguluyoruz. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayında 5 vatandaşımıza idari yaptırım kararı aldık. Mart ayında ise yine 10 vatandaşımıza idari yaptırım kararı işlemlerini devam ettiriyoruz. Mart ayı içinde 10 vatandaşımızın 6'sı, SIM kartsız aramadan dolayı cezai işleme girecek. Bu yıl Ocak ayından itibaren uygulanacak ceza ise 561 liradır. Aynı numaraların tekrar etmesi halinde bu ceza 2 katı uygulanabiliyor. Vatandaşların cezai işleme maruz kalmamaları için ihtiyaçları halinde 112'yi aramalarını istiyoruz" diye konuştu.

'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
YORUMLAR
500
Osmaniye'de 112'ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14'ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu Osmaniye'de 112'ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14'ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu Zehra Güneş: 'Türkiye'yi çok iyi yerlerde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız' Zehra Güneş: 'Türkiye'yi çok iyi yerlerde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız' Kokuroğlu: 'İkinci el piyasasını kayıt dışı satış yapanlar şişirdi' Kokuroğlu: 'İkinci el piyasasını kayıt dışı satış yapanlar şişirdi'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar' - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement