İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti - Son Dakika

İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti

İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Sıfıra yakın arabalar sıfırdan pahalı. Sıfır fiyatının belki de 5-10 bin TL üstüne satılabiliyor" dedi.

İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Sıfıra yakın arabalar sıfırdan pahalı. Sıfır fiyatının belki de 5-10 bin TL üstüne satılabiliyor" dedi.

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İkinci el araç piyasasında fiyatlarda yükseliş normalleşme süreci ve kredi faizlerini düşmesi ile de durmadı. Otomobil fabrikalarının uzun süre banttan yeni araç indirmemeleri nedeniyle bazı araçlarda ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçti.

İkinci el piyasasının yükseldiğini söyleyen İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Pandemi döneminde piyasalar allak bullak oldu. Aynı zamanda arabalar da allak bullak oldu. 50 bin TL'lik araçlar 70-80 bin TL oldu. 100 bin TL'lik arabalar 200 bin TL oldu. Bundan bir süre anlam çıkaramadık ama piyasa hala böyle devam diyor. Sıfır araba üretilmediğinden olaylar hala böyle hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu nereye kadar gider belirsizlik kendini koruyor. Sıfır araba üretildiğinde piyasalar biraz oturacaktır. İyi bir araba alayım dersen en ucuz araba 100 bin TL'nin üstünde" diye konuştu.

İkinci el fiyatının sıfır fiyatını geçtiğini belirten Başkan Kınık, "Bundan galericiler de çok faydalanamadı. Biz de yüksekten alıp yüksekten satıyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Piyasa kendiliğinden bu hale geldi. Emin olun sürücüler de kendi arabaların fiyatlarına bakıp inanamıyorlar. Bir bakıyorlar ki araçları olmuş iki misli, onlar da bundan faydalandı. Sanmayın ki 100 bin TL'ye araba sattım da kar ettim. Tekrar 100 bin TL'ye alma şansın yok. Böyle bir durum var. Sıfıra yakın arabalar sıfırdan pahalı çünkü araba üretilmediği için. Mesela 2020 model bir esnafta olan araba şu anda bayide olmadığı için sıfır fiyatının belki de 5-10 bin TL üstüne satılabiliyor" şeklinde konuştu.

Araçlarını satmak için gelen vatandaşlar da fiyatların çok yükseldiğini ve Kurban Bayramı'ndan sonra bir düşüş olabileceğini dile getirdi. - SAMSUN

Kınık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti - Son Dakika Ekonomi
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