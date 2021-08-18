Üye Girişi
İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak - Son Dakika

İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak

18.08.2021 14:35
İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak, System.String[]

ÖTV düzenlemesi hakkında açıklamada bulunan sektör temsilcisi Hüseyin Akkaş, ÖTV'de indirim yapılmadığını sadece ÖTV dilimlerinde iyileştirmeler yapıldığını dile getirdi.

ÖTV düzenlemesi hakkında açıklamada bulunan sektör temsilcisi Hüseyin Akkaş, ÖTV'de indirim yapılmadığını sadece ÖTV dilimlerinde iyileştirmeler yapıldığını dile getirdi. Hüseyin Akkaş, devamında ÖTV'de yapılan iyileştirmelerin ikinci el araç piyasasına yansımasının zaman alacağını söyledi.

Balıkesir'de otomotiv alım, satım ve servis hizmeti veren Hüseyin Akkaş, son günlerde çıkan ÖTV indirimi haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hüseyin Akkaş, yaptığı açıklamalarda ÖTV'de sadece iyileştirme yapıldığını dile getirerek belirli araçların fiyatlarında düşüş olduğunu söyledi. ÖTV iyileştirmeleri sonrasında sıfır otomobillerde düşen fiyatların ikinci el araç piyasasına yansımasının zaman alacağını söyledi. Hüseyin Akkaş, ÖTV iyileştirmesinin bütün otomobilleri kapsamadığını da sözlerine ekleyerek fiyat düşüşlerinde bütün ikinci el araçların etkilenmeyeceğini ifade etti.

İHA muhabirine ÖTV indirimi konusunda röportaj veren Hüseyin Akkaş, "Sıfır araçlarda ÖTV indirimi konusu söz olmadı. Sadece ÖTV dilimlerinde bir iyileştirme yapıldı. Aslında bir düşüş değil bu. Düşüş şöyle algılanabilir: yüzde 50'lik dilimde otomobil neredeyse kalmayacaktı artık. Yani neredeyse tüm otomobiller yüzde 80'lik dilime geçmişti. Bunların Türkiye'deki bazı modelleri de yüzde 50'lik dilimden bir süre daha satılmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu şekilde bir indirim oldu diyebiliriz ama bu genel bir ÖTV indirimi değil" dedi.

Dizel araç devri sona erecek

Egzoz gazlarıyla ilgili 2030 yılına kadar bir salınım taahhüttü olması sebebiyle birçok dünya markası otomobillerin dizel araçlardan vazgeçerek yollarına hibrit ve tamamen elektrikli araçlar üreterek devam edeceğini duyurdu. Otomotiv sektöründe hizmet veren Hüseyin Akkaş ise son zamanlarda benzinli araçların vatandaşlar tarafından daha çok rağbet gördüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Şu anda benzinli araçlar ilgi görüyor. Dizel araç üretiminde tüm dünya vazgeçmeye başladı. Bilinen birçok büyük markalar dizel araç üretiminden vazgeçti. Hibrit otomobillere ya da tamamen elektrikli araçlara dönmeye başladılar. Bunun sebebi de 2030 yılına kadar salınım taahhüttü var. Yani egzoz gazlarıyla ilgili bir taahhüttü var. Hem bu taahhütte uymak için yatırım yapmaları gerekiyor. Dizel motorlarına yatırım yaparlarsa da maliyetini karşılamayacak. Yatırım maliyetlerini alamayacakları için de dizel motorlu araçlardan hemen hemen herkes vazgeçiyor. Dizel motorlu araçların da emisyonlarını düşürmek çok zor. Hibrit ve tamamen elektrikli otomobiller artık hayatımıza girecek."

Benzinli araç ile elektrikli arasında fark yok

Elektrikli araçları almak konusunda vatandaşların menzil ile ilgili tereddüt ettiğini söyleyen Hüseyin Akkaş, benzinli araç ile elektrikli araç arasında bir fark olmadığını açıkladı. Hüseyin Akkaş, akaryakıt istasyonunda benzinli araçlarda 5 dakika, elektrikli araçlarda ise 15 dakika dolum süresi olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Elektrikli araçlar şu anda istenilen ilgiyi görmedi. Menzille alakalı tereddütler var. Benim bildiğim kadarıyla Balıkesir'de 5 civarında bir elektrikli araç var. Vatandaşlarımız şarj etme konusunda tereddüt ediyor. Bunun benzinli araçlardan bir farkı yok. Sadece benzinlikte akaryakıt pompasında 5 dakika kadar beklerken elektrikli araçlarda da hızlı şarj yöntemiyle 15 dakikada hemen hemen bataryanın yarısını doldurabiliyorsunuz." - BALIKESİR

İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak
İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak
İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak
İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak
İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak

İhlas Haber Ajansı, Balıkesir, Yatırım, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim 15:35 İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş 15:16 Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı 15:00 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı
ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti 14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu 13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı 13:17 AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı 12:30 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı

Son Dakika Haberleri
15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek
14:59 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı
14:34 Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler
14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı
14:30 Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş
14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:13 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı
14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı         
15:47
Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi         
15:17
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek         
15:13
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sarı-kırmızılılar Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek         
14:04
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde         
13:32
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti         
09:54
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 15:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci elde fiyatların düşmesi zaman alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement