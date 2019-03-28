İkinci elde KDV indiriminin detayları belli oldu
1 saat önce
İkinci el araç ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV geçerli olacak.
İkinci el araç ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV geçerli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:57
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