Son Dakika Haberleri: İkinci elde KDV indiriminin detayları belli oldu

İkinci elde KDV indiriminin detayları belli oldu

1 saat önce

İkinci el araç ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV geçerli olacak.

İkinci elde KDV indiriminin detayları belli oldu, System.String[]
İkinci el araç ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV geçerli olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:57 

Ekonomi
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