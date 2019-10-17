Son Dakika Haberleri: İkinci elde rekor konut satışı
Son Dakika Ekonomi İkinci elde rekor konut satışı

İkinci elde rekor konut satışı

1 saat önce

Eylül ayında toplam konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 146,9 bine yükselirken, yüzde 42 artış gösteren ikinci el satışlar 95,5 bin adetle tarihi rekor seviyeyi gördü.

İkinci elde rekor konut satışı, System.String[]

Eylül ayında toplam konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 146,9 bine yükselirken, yüzde 42 artış gösteren ikinci el satışlar 95,5 bin adetle tarihi rekor seviyeyi gördü. Peki sektör temsilcileri konuyla ilgili ne düşünüyor?

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:27 
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