İkinci elde rekor konut satışı
1 saat önce
Eylül ayında toplam konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 146,9 bine yükselirken, yüzde 42 artış gösteren ikinci el satışlar 95,5 bin adetle tarihi rekor seviyeyi gördü.
Eylül ayında toplam konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 146,9 bine yükselirken, yüzde 42 artış gösteren ikinci el satışlar 95,5 bin adetle tarihi rekor seviyeyi gördü. Peki sektör temsilcileri konuyla ilgili ne düşünüyor?
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:27
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