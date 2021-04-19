İkinci elde sahte dekontla dolandırıcılık - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde 24 yaşındaki Eray Kulakcı, 155 bin liralık aracını, gönderilen bir sahte dekont ile saatler içinde dolandırıcılara kaptırdı. Kulakcı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Bir firmada çalışan Eray Kulakcı, geçen 25 Mart günü aracını internet üzerinden satışa çıkardı. Kulakcı, araç bedelini 155 bin lira olarak gösterdi. İlanın yayınından kısa süre sonra müteahhit olduğunu söyleyen K.A isimli şahıs Kulakcı'yı arayıp, "Bizim inşaatın kalıp işlerini yapan bir arkadaşıma bu aracı almak istiyoruz. Son fiyatı ne olur" dedi.

Görüşme sonrası 153 bin liralık fiyatta anlaşıldı. K.A., aracın devrini 25 Mart günü alabileceklerini söyledi.

Ancak öğleden sonra, K.A. bir kez daha Kulakcı'yı arayarak "İşlerim yoğundu. Bugün yetişmez. Devri yarın alırız. Paranı da öncesinden gönderirim" dedi.

K.A., bir süre sonra Kulakcı'yı, araç devrinin yapılacağı kişi ile irtibat kurdurdu. Bu şahıs Kulakcı'ya, 26 Mart sabahı görüşebilecekleri yerin konumunu attı.

Kulakcı gönderilen konuma gitti. Konum, Kulakcı'yı, bir otomobil galerisinin önüne getirdi. Kulakcı, 'doğru yere mi geldim' diyerek şahsı aradı.

Bu kişi "Evet doğru yerdesin. Galeriye gir. Galerici konuyu biliyor. Devri o alacak" yanıtı verdi.

Kulakcı, galerici M.S.'nin yanına gitti. M.S., aracın ekspertize gösterileceğini söyledi.

Taraflar birlikte ekspertize gitti. Her hangi bir sorunun olmadığı raporlandı. Sıra, aracın devri aşamasına geldi. M.S., temasta olduğu noter görevlisine önceden evrakları attı. Eray Kulakcı, parayı göndereceğini söyleyen K.A. ile sık sık iletişim kurdu.

Kulakcı ve M.S. notere gittikleri sırada K.A., Kulakcı'ya bir dekont gönderdi. Dekont, K.A.'nın hesabından Kulakcı'ya 153 bin lira gönderilmiş gibi düzenlenmişti.

Kulakcı, eline dekont ulaşsa da mobil bankacılık hesabına gelen bir paranın olmadığını gördü. Kulakcı ve M. S. bu sırada notere ulaştı. Kulakcı, hesabına para gelmediği için noter binasının dışına çıktı ve oyalanmaya başladı.

K.A. ile temasını sürdüren Kulakcı'ya bu esnada, yine aynı kişi tarafından bankadan gelmiş gibi oluşturulan mesaj gönderildi. Mesaj, EFT talimatının yapıldığını gösteriyordu. Kulakcı gelen mesaj sonrası yine hesabına baktı. Ancak hesaba düşen bir para yoktu. M.S.'nin telkini ile Kulakcı, devir için imzayı attı.

Noterden çıktıktan sonra Kulakcı bir kez daha K. A. ile irtibata geçti. Bu kişi "Banka öğlen arasına girmiş. Bugün Cuma olduğu için işler yoğun. Öğleden sonra saat 14.30'da para hesaba düşmüş olur" dedi.

Ancak Kulakcı'nın hesabına herhangi bir para gelmedi. Kulakcı gönderilen dekontun da sahte olduğunu öğrendi. Galerici M.S ile görüşen Kulakcı, aracın satıldığı yanıtını aldı.

Silifke Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Kulakcı,"Benim, babamın ve ağabeyimin 10 yıllık emeğiydi o araba ve gitti. Mağdur oldum. Arabamı satıp kendime bir işyeri açıp evlenecektim. Hayallerim suya düştü" diye konuştu.

Kulakcı'nın avukatı Ahmet Ekin ise, "Bu işte çok organize hareket edilmiş. Sahte banka dekontları, SMS'ler her şey hazırlanmış. Savcılık, araç üzerine tedbir koydu. Etkin bir soruşturma ile konu tüm yönleri ile açığa çıkarılır" dedi. - MERSİN