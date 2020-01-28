İkinci elde tercih bit pazarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İkinci elde tercih bit pazarı - Son Dakika

İkinci elde tercih bit pazarı

18 dakika önce

Erzincan'da her Pazartesi günleri Buğday Meydanı içerisinde kurulan bit pazarında satışa sunulan ikinci el malzemeler ihtiyaçlı vatandaşların ilgisini görüyor.

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Erzincan'da her Pazartesi günleri Buğday Meydanı içerisinde kurulan bit pazarında satışa sunulan ikinci el malzemeler ihtiyaçlı vatandaşların ilgisini görüyor.


İlçe ve köylerden gelerek Erzincan'da ürünlerini satmaya çalışan birçok vatandaş bit pazarında tezgah açıyor. Kış aylarında bulunduğumuz bugünlerde pazar da en çok kışlık elbiseye rağbet oluyor. Havaların giderek soğuması ve mağazalarda ki ürünlerin oldukça pahalı olması vatandaşı pazarlara yönlendirdi. Her Pazartesi buraya geldiklerini belirten bir vatandaş, şehir merkezinde ki alışveriş merkezlerinde her şeyin çok pahalı olduğunu ve alım gücünün olmaması nedeniyle geldiklerini söyledi.


Köyden getirdiği ürünlerini satmaya çalışan bir vatandaş ise, "Kışın köyde yapacak pek işimiz kalmadı. Bizde kışı daha rahat geçirmek için bazı ürünlerimizi buraya getirip satıyoruz. Çoğu vatandaşın gücü yetmez her şeyin en iyisini almaya bu yüzden burası böyle kalabalık. Burada alanın da ekonomik durumu iyi değil satanın da, bu yüzden satışlarda orta yolu bulup ikimiz de memnun kalıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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