İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

28.06.2022 13:44

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikinci evliliğe onay vermedikleri için eşini, annesini ve babasını darp ettiği iddia edilen 24 yaşındaki Harun Kaçmaz, 14 yaşındaki erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan 14 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Balıkesir'de evli olmasına rağmen ikinci evlilik yapmak isteyen Harun Kaçmaz (24) gündüz bu konu hakkında telefonla görüştüğü annesi ve eşi ile tartıştı. Gece saat 23: 00 sıralarında işten eve gelen Harun Kaçmaz, eşi Esra Kaçmaz (22) ile tartışmaya başladı.

EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmaya dahil olan babası Muzaffer Kaçmaz(50) ve annesi Emine Kaçmaz(41)'ı darp eden Harun Kaçmaz'a engel olmaya çalışan erkek kardeşi A.K.(14) mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile abisini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Kaçmaz, 112 ambulansı ile sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp evden ayrılan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MAKTULUN 2 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme polisi ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Harun Kaçmaz'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği, küçük yaştaki zanlı A.K.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Hayatını kaybeden abi Harun Kaçmaz'ın 2 adet suç kaydının olduğu, kardeşi A.K.'nın ise daha önce herhangi bir suça karışmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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