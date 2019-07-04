Son Dakika Haberleri: İkinci festa 2200 bisiklet festivali için protokol imzalandı
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İkinci festa 2200 bisiklet festivali için protokol imzalandı

1 saat önce

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan Festa 2200 bisiklet festivali için Develi Belediyesi ile Kayseri Bisiklet Derneği arasında düzenlenen protokol Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın makamında imzalandı.

İkinci festa 2200 bisiklet festivali için protokol imzalandı, System.String[]

Yüzlerce bisiklet tutkununun hep beraber pedal çevireceği festival 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Festa 2200 bisiklet festivalinin Develi'de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için önemli bir etkinlik olacağını belirten Cabbar Başkan "Artan çevre ve trafik sorunlarına önemli bir alternatif olan bisiklet kullanımını teşvik etmek için ilçemize gelecek misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden gelen desteği vereceğiz" açıklamalarında bulundu. Kayseri Bisiklet Derneği Başkanı Ömer Duldargil ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı hemşerimiz Aslı Azman gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Cabbar Başkan'a teşekkürlerini iletti.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:39 Kaynak: Bültenler
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