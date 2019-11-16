İkinci Geleneksel Okçuluk Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Muradiye Sevgi Koleji'nde düzenlenen şampiyonaya 15 kulüpten, 7-20 yaş kategorisinde 250 sporcu katılıyor.

Olimpik ve makaralı yay kategorilerinde mücadele edecek sporcuların madalyaları 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 ve 15-20 yaş sınıflarında dağıtılacak.

Muradiye Sevgi Koleji Koordinatör Müdürü Serkan Gündoğmuş, ikincisini gerçekleştirdikleri şampiyonayla çocukları sosyal medyadan uzak tutmak istediklerini söyledi.

Şampiyonayı AA muhabirine değerlendiren Serkan Gündoğmuş, "Geçen yıl 'sevgi okları yaydan çıkıyor' sloganıyla başlattığımız organizasyonun ikincisini düzenliyoruz. Ankara içi ve dışından birçok kulüpten katılım sağlandı. Yaklaşık 250 sporcuyla bugün başladık. Güzel bir spor. Aynı zamanda ata sporumuz diye değerlendirebileceğimiz bir spor. Burada önemli olan şey, öğrencilerimizin ve sporcularımızın sosyal medyadan biraz daha uzaklaşıp, biraz daha sporla ilgilenmeleri." diye konuştu.

Gündoğmuş, amaçlarının çocukları sosyal medyadan uzak tutmak olduğunu belirterek, "Bu noktada okçuluk sporunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir başka amacı da ulusal ve uluslararası alanda birçok turnuvaya katılarak, Türkiye'yi ve kulüplerini temsil edebilecek sporcuların burada iyi bir prova yapabilmesini sağlamak. Katılan sporcularımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

İkinci Geleneksel Okçuluk Şampiyonası yarın yapılacak mücadelelerle sona erecek.