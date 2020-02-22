İkinci Görüşte Aşk Filmi - Son Dakika
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İkinci Görüşte Aşk Filmi

28 dakika önce

İkinci Görüşte Aşk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İkinci Görüşte Aşk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Raphael lisedeyken yazdığı bir roman ile birden bire ünlü olmuştur. Ancak ünlü olmanın getirdiği meşguliyet ve psikoloji ile en başından beri onunla olan eşi Olivia’yı ihmal eder. Ve en sonunda çok kötü bir kavga ederler. Raphael kavganın ertesi sabahı uyandığında bir kabusta gibidir. Şanı şöhreti hiçbir şeyi yoktur ve karısı bile kendisini tanımamaktadır. Sanki her şeyin tersine döndüğü bir paralel evrendedir. Bu evrende karısı ünlü bir piyano sanatçısıdır. Raphael hatasını anlasa da eski hayatına dönmesi o kadar kolay olmayacaktır.

Yönetmen: Hugo Gélin

Senaryo: Hugo Gélin

Oyuncular: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de Crayencour

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Mon Inconnue/ Love at Second Sight

Yapımcı Firma: İstanbul Sinemacılık

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 117 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 06.03.2020


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:58 Kaynak: InterSinema.com
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