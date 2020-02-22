İkinci Görüşte Aşk Filmi - Son Dakika

Raphael lisedeyken yazdığı bir roman ile birden bire ünlü olmuştur. Ancak ünlü olmanın getirdiği meşguliyet ve psikoloji ile en başından beri onunla olan eşi Olivia’yı ihmal eder. Ve en sonunda çok kötü bir kavga ederler. Raphael kavganın ertesi sabahı uyandığında bir kabusta gibidir. Şanı şöhreti hiçbir şeyi yoktur ve karısı bile kendisini tanımamaktadır. Sanki her şeyin tersine döndüğü bir paralel evrendedir. Bu evrende karısı ünlü bir piyano sanatçısıdır. Raphael hatasını anlasa da eski hayatına dönmesi o kadar kolay olmayacaktır.
Senaryo: Hugo Gélin
Oyuncular: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Amaury de Crayencour
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Mon Inconnue/ Love at Second Sight
Yapımcı Firma: İstanbul Sinemacılık
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 117 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
İkinci Görüşte Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.