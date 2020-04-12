İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi - Son Dakika

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İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin İngiltere'ye gönderildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:55 Kaynak: İHA
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