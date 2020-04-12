İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi - Son Dakika

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İkinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi
6 saat önce
Türkiye'den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi.
Türkiye'den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün İngiltere'ye gönderildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:02 Kaynak: AA
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