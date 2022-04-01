İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü muharebenin geçtiği Metristepe'de kutlandı - Son Dakika
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İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü muharebenin geçtiği Metristepe'de kutlandı

01.04.2022 13:05
İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü muharebenin geçtiği Metristepe'de kutlandı

İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören düzenlendi.

İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören düzenlendi.

İnönü Muharebeleri'nin yaşandığı Metristepe Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Akpınar köyündeki şehitlikte devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktalarından olan İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İstiklal Savaşı'nda en çetin mücadelelerin verilip Milli Mücadele'nin zafer bayrağının dikildiği İkinci İnönü Zaferi'nin, Türk milletinin yenilmezlik simgelerinden olduğunu kaydeden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Binlerce şehidi bağrında saklayan bu topraklar, bir milletin yeniden dirilişine sahne olmuştur. Kahraman milletimizin içinde zafer ümidinin yeniden yeşermesiyle şahlanışa geçen Türk Ordusunu düşmana bir daha göz açtırmayarak vatanımızı işgalden kurtarmıştır. Anadolu'da barış ve huzurun tekrar hakim olması için bedel ödeyen Türk milleti bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı İnönü'den tüm dünyaya haykırmıştır."

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gazi Piyade Kıdemli Başçavuş Polat Katırancı, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal da katılımcılara hitap etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlik Defteri'nin imzalamasıyla sona eren törenlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, gaziler ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

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İstiklal Marşı, Bilecik, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İkinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü muharebenin geçtiği Metristepe'de kutlandı - Son Dakika


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