İkinci İş Gününde Özel Konuşmak İstedi: 'Ya Başörtünü Çıkar ya Da...'
1 saat önce
BELÇİKA'nın Genk şehrinde bir mağazada başörtülü olarak işe alınan 27 yaşındaki Mahmure Karaoğlu'nun iş bulma sevinci erken bitti.
BELÇİKA'nın Genk
şehrinde bir mağazada başörtülü olarak işe alınan 27 yaşındaki Mahmure Karaoğlu'nun iş bulma sevinci erken bitti. Başörtülü olduğu için iş bulmakta zorluk çeken üniversite mezunu Karaoğlu, İş Bulma Kurumu'na (VDAB) başvuru yaptı. Kringwinkel adındaki mağaza da Karaoğlu'nu başörtüsüyle kabul ederek işe aldı. Ancak Karaoğlu, ikinci iş gününde "Ya başörtüsünü çıkar ya da işine son verilecek" sözleri ile sarsıldı.BİZ DE EMİR KULUYUZ
Kringwinkel mağazasıyla iki defa görüşme yaptığını ve ikisinde de başörtülü olduğunu söylediğini anlatan Karaoğlu, "İkinci iş günümde ise aradan 2 saat geçmesinin ardından bir yetkili gelerek özel konuşmamız gerektiğini söyledi. Bir odaya çıktık ve orada üç yetkili ile yaptığımız görüşmede müdürün başörtümü çıkarmamı istediğini ve başörtümle çalışmamın sorun teşkil edeceğini belirtti. Kendilerinin de emir kulu olduğunu ve ellerinden hiçbir şey gelmediğini söylediler. Ben de başörtümü çıkarmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMAMA İZİN VERMEDİ
Karaoğlu, "İş sözleşmesini yaptığımızda başörtümün sorun olup olmadığını veya iş maddesi tüzüğünde başörtülü çalışmaz gibi bir maddenin bulunup bulunmadığını sordum. Böyle bir maddenin olmadığını fakat müdürün bir talimatı olduğunu aktardılar. Başörtümle çalışmama müsaade yoksa işi bırakacağımı söyledim. Müdür benim işten kendi isteğimle çıktığını savunuyor. Elbette işi bıraktım, çünkü çalışmama izin vermedi" sözleriyle yaşanan ayrımcılığı anlattı. Kızının başörtüsünü çıkarmayarak doğru bir karar aldığını söyleyen Baba Mehmet Karaoğlu
"Sözde demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Utanç verici bir durum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:19
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