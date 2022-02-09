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İkinci Kadir Şeker vakasında sevindiren gelişme - Son Dakika

İkinci Kadir Şeker vakasında sevindiren gelişme

09.02.2022 11:42
İkinci Kadir Şeker vakasında sevindiren gelişme

Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan ve ardından tutuklanan Tolda Daşkıran, yapılan itiraz sonrasında serbest bırakıldı.

Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan ve ardından tutuklanan Tolda Daşkıran, yapılan itiraz sonrasında serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi.

AVUKATININ İTİRAZI SONRASINDA SERBEST BIRAKILDI

Cezaevine gönderilen Tolga Daşkıran avukatının tutukluluk haline yaptığı itiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, 'üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı def etmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak' tahliyesine karar verdi.

(İHA)

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Afganistan, Eskişehir, Arbede, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci Kadir Şeker vakasında sevindiren gelişme - Son Dakika


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