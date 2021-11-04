Üye Girişi
İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak - Son Dakika

İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak

04.11.2021 21:22

- İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Azerbaycan Gence şehrinde inşaat ve onarım çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da Ermeni...

- İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak

GENCE - İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Azerbaycan Gence şehrinde inşaat ve onarım çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da Ermeni terörünün izlerinin korunmasına karar verildi. Bu kapsamda füzenin düştüğü alanlardan biri açık hava müzesi gibi korunacak.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaş'ı sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin füzeli saldırılarından harabeye dönen sivillerin yaşadığı evlerde inşaat çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor. İnşaat ve onarım çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da Ermeni terörünün izlerinin korunmasına karar verildi. Bu kapsamda füzenin düştüğü alanlardan biri açık hava müzesi gibi korunacak.

Gence'de 3 bin 200 bina onarıldı

Ermenistan silahlı güçlerinin füzeli saldırıları sonucunda Gence şehrinde 3 bin 800'den fazla ev, konut, mağazalar ve kamu binaları kısmen hasar gördü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, yaklaşık 3 bin 200 bina onarıldı, 12 ev yeniden inşa edildi ve tamamlama çalışmaları yapılıyor. Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komisyonu denetiminde yürütülen bu çalışmalar kapsamında, 22 konut inşa ediliyor ve 500'den fazla binada onarım çalışmaları ise halen devam ediyor.

Ermenilerin saldırılarında 13 binden fazla bina hasar gördü

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'ında Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşkeleri saldırılara maruz kaldı. Bu saldırılar sonucunda Azerbaycan'ın 11 ilinde 13 binden fazla bina hasar gördü. Hasar gören binaların 12 binden fazlasında yapım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

"Gence'de Füzenin düştüğü alan müze gibi korunacak"

Ermenistan silahlı güçleri, 11 Ekim'de 4. kez Gence'ye düzenlediği füzeli saldırıda harabeye dönen alan müze olarak korunacak. Sivil vatandaşların yaşadığı evlerin üzerine düşen füzenin patlaması sonucunda küçük çocuklar da dahil olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. 11 Ekim'de füzenin düştüğü alana yakın bir yerde oturan sakinler verilen bu kararı olumlu karşıladı.

Gece saatlerinde çok şiddetli bir patlama sesiyle dışarı çıktıklarını belirten Sahib Halilov,"Her taraf toz, duman içindeydi. Koşularımızın enkazın altında kaldığını gördük. Olağanüstü Haller Bakanlığı görevlileri ve polisler enkaz altında kalanları çıkarıyorlardı. Enkaz altında hayatını kaybedenler arasında yaşlılar ve çocuklar da vardı. Bazı çocuklar anne ve babasız kaldı. Bazılar ise enkaz altından ağır yaralı halde çıkarıldı" dedi.

"Füze düşen alanın müze gibi saklanmasını istiyoruz"

Ermeni vahşetini dünyaya göstermek için füzenin düştüğü yerin müze gibi korunmasını istediklerini belirten Halilov, "Ermenilerin, Azerbaycan halkına uyguladığı vahşete son verilmesi lazım. Gelecek nesillerin ve dünyanın Ermenilerin Azerbaycanlı sivillere attığı füzenin çocukları katlettiğini görmesi için buranın korunması önemli. Buranın müze gibi saklanmasını istiyoruz. Buraya gelen misafirler Ermeni vahşetini görebilsin" ifadelerini kullandı.

"Ermeniler dünya karşısında cevap vermeli"

Füzenin düştüğü yerde 2 katlı evlerin olduğunu vurgulayan Elmira Abbasova, "Şimdi manzaraya bakın. Harbeye dönmüş durumda. Çocuklar, kadınlar, erkekler hayatını kaybetti. Ermeniler dünya karşısında cevap vermeli. Küçük çocukların oyuncakları, ayakkabıları, elbiseleri sahipsiz kaldı. Böyle bir vahşet hiçbir türlü kabullenilemez. Burası savaş alanı değildi, burası sivillerin yaşadığı bir yerdi. Böyle bir facia yaşanmamalıydı. Buranın müze yapılmasını istiyoruz. En azından hayatını kaybedenlerin hatıraları yaşasın" diye konuştu.

Gence saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti

Ermenistan ordusu Ekim 2020 tarihinde, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye 4, 5, 8, 11 ve 17 Ekim tarihlerinde 5 ayrı füzeli saldırı düzenledi. İlk saldırı 4 Ekim'de gerçekleşti, 1 sivil öldü ve 30'dan fazla kişi yaralandı. İkinci saldırı 5 Ekim'de gerçekleşti. Saldırıda 3 sivil yaralandı. 8 Ekim'de düzenlenen üçüncü saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 11 Ekim'de düzenlenen dördüncü saldırıda çocuklar da dahil olmak üzere 10 kişi öldü ve 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırı, çatışmayı durdurmak için bir gün önce imzalanan ateşkesin ilk büyük ihlallerinden biri oldu. Beşinci saldırı ise 17 Ekim'de sabaha karşı saat 01.00'da meydana geldi. Ermenistan ordusunun "SCUD/Elbrus" balistik füzesiyle yaptığı saldırıda 15 sivil öldü ve 55 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında, apartmanlar, binalar ve araçlar da dahil olmak üzere altyapı da tahrip edildi.

İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak
İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak
İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak
İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak

Azerbaycan, Ermenistan, İnşaat, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı 21:22 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi 21:03 Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi 19:33 Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz 18:58 Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi 17:56 Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:26 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı
21:21 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti
21:03 Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi
20:48 Canlı yayına damga vurdu! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkınlık geçirdi
20:47 Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu
20:24 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 4 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:17 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilmedi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek
20:15 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
20:08 Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir değişiklik yaptı! Son hali beğeni topladı
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:47
Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti         
19:33
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi         
18:57
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 21:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: İkinci Karabağ Savaşı'nda Gence'ye füzenin düştüğü alan müze olarak saklanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement