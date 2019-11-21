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İkinci kattaki evinin penceresinden düşüp öldü
6 saat önce
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, dengesini kaybederek ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Yahya Oruç (66), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, dengesini kaybederek ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Yahya Oruç (66), hayatını kaybetti.
Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yahya Oruç, iddiaya göre dün öğle saatlerinde ikinci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek bahçeye düştü. Oruç, durumu fark eden yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Oruç, hayatını kaybetti. Oruç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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