Son Dakika Haberleri: İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı
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İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de 2. kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

İkinci kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Kayseri'de 2. kattan atlayarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Argıncık Mahallesinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen 27 yaşındaki Nuri Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adresi tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonda, bulunduğu 2. kattan atlayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından Fevzioğlu Mahallesinde yakalandı.

"Hırsızlık", "tehdit", "uyuşturucu madde bulundurmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlali" gibi 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis ve 3 bin 400 lira adli para cezası bulunan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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