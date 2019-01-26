İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı
34 dakika önce
– Çin'de bir anne, binadaki yangın sonrası bebeğini, yardıma gelenlere uzattığı esnada bebek monttan kaydı ancak refleksi iyi bir adam, bebeği havada yakaladı.
– Çin
'de bir anne, binadaki yangın sonrası bebeğini, yardıma gelenlere uzattığı esnada bebek monttan kaydı ancak refleksi iyi bir adam, bebeği havada yakaladı.
Çin'de bir binada çıkan yangın koridora yayılıp çıkışları kapatınca, kucağında bebeğiyle mahsur kalan anne yangından korunmak için pencere kenarına oturup, yardım bekledi. Bu sırada binadan çıkan dumanları ve kadını kucağındaki bebeğiyle pencere kenarında görenler, hemen yardıma koştu. Görgü tanıklarından biri tarafından kayda alınan görüntülerde, yardıma koşanların binanın girişine park ettikleri kamyonetin üzerine çıkıp, binanın ilk katında yer alan çıkıntının üzerinden anne ve bebeğine ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Daha sonra kadın montundan tuttuğu bebeği aşağı sarkıttığı sırada, bebek bir anda montun içinden kayıyor. Binanın ilk katında bulunan balkonun kenarından kadına yardım etmeye çalışan adam ise tek eliyle düşen bebeği yakalamayı başarıyor. Olay sonra yetkililerin yaptığı açıklamaya da itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü, yangında binanın ikinci katından düşmek üzereyken son anda kurtarılan bebek de dahil kimsenin yaralanmadığı belirtildi. - Çin
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:24 Kaynak: DHA
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