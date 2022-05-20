Genç kız apartmanın ikinci katından düştü - Son Dakika
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Genç kız apartmanın ikinci katından düştü

20.05.2022 15:34

Genç kız apartmanın ikinci katından düştüKOCAELİ Kocaeli'de iki katlı apartmanın ikinci katından düşen genç kız yaralandı.

Genç kız apartmanın ikinci katından düştü

KOCAELİ Kocaeli'de iki katlı apartmanın ikinci katından düşen genç kız yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde bulunan iki katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (17), ikinci kattaki evin penceresinden düştü. Apartmanın giriş katında işyeri bulunan esnaf Özkan Y., ses duyunca ne olduğuna bakmak üzere dükkandan ayrıldı. 17 yaşındaki genç kızın yerde yattığını gören Özkan Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşüp yaralanan N.A., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan esnaf Özkan Y., "Abdest almaya gidiyordum. Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm. Sonrasında da 112'ye haber verdim. Sağ olsunlar hemen alıp hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

Genç kız apartmanın ikinci katından düştü
Genç kız apartmanın ikinci katından düştü
Genç kız apartmanın ikinci katından düştü
Genç kız apartmanın ikinci katından düştü
Genç kız apartmanın ikinci katından düştü
Genç kız apartmanın ikinci katından düştü
Genç kız apartmanın ikinci katından düştü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız apartmanın ikinci katından düştü - Son Dakika


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