İkinci kattan düşen iki buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı
51 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturduğu apartmanın ikinci katından düşen iki buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
'nın Gemlik
ilçesinde oturduğu apartmanın ikinci katından düşen iki buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kafa travması oluşan çocuk, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki buçuk yaşındaki Aras Furkan Şahin, Hamidiye
Mahallesi'ndeki ikametinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Minik Aras'ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Omuzunun üstüne doğru yatan Aras'ın istifra ettikten sonra bilinci açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aras'ı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye gelen ailesi zor anlar yaşarken, yakınları tarafından sakinleştirildi.
Üniversite hastanesine kaldırıldı
Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan minik Aras travmada oluşundan dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Aras'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA
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