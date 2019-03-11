İkinci Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
7 dakika önce
BİLECİK'te alzheimer hastası Emine A. (66), ikinci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı.
BİLECİK'te alzheimer hastası Emine A. (66), ikinci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi
Çakallı sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Emine A., dün akşam ikinci kattaki dairesinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine A., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine A.'nın başına darbe aldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
- Bilecik
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:20 Kaynak: DHA
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