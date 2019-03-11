Son Dakika Haberleri: İkinci Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

İkinci Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

7 dakika önce

BİLECİK'te alzheimer hastası Emine A. (66), ikinci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

İkinci Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı, System.String[]
BİLECİK'te alzheimer hastası Emine A. (66), ikinci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Çakallı sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Emine A., dün akşam ikinci kattaki dairesinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine A., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine A.'nın başına darbe aldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

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