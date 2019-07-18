Son Dakika Haberleri: İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı
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İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı

3 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.

İkinci kattan düşen kediyi havada yakaladı, System.String[]


GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından havada yakalanarak kurtarıldı.
Nizip Belediyesi'ne ait otopark binasına tırmanan yavru kedi, ikinci katta mahsur kaldı. Kedinin düşme ihtimali olduğunu fark eden bir vatandaş beklemeye başladı. Kısa süre sonra gücü tükenen kedi, kendini boşluğa bıraktı. Adı açıklanmayan vatandaş da çöp konteynerinden aldığı koli ile yavru kediyi, yere düşmeden yakaladı. Kedi can havliyle kaçarak, kayıplara karştı.
O anlar kameraya yansıdı.

- Gaziantep
Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:48 Kaynak: DHA
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