İkinci kattan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Olayın aydınlatılması için polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Olay, 05.45 sıralarında Yeni Mahalle Bağlar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir servis şoförü, yerde yatan bir vatandaşı görüp, 112'ye ihbarda bulundu. Ağır yaralı bulunan B.A. (80) isimli yaşlı kadının, ikamet ettiği apartmanın 2. katındaki pencere camından düştüğü öne sürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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