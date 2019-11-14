Son Dakika Haberleri: İkinci kattan düşen yaşlı kadın öldü
Son Dakika Güncel İkinci kattan düşen yaşlı kadın öldü - Son Dakika

İkinci kattan düşen yaşlı kadın öldü

7 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ümit Sokak'taki apartmanın ikinci katında yaşayan Fatma Ağyeroğlu (77), henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde bulunan bakıcı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İkinci kattan düşen yaşlı kadın öldü

Yeni Mahalle, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni yılda istihdam desteği devam edecek! Çalışan başına 49 bin lira verilecek
Aydınlatma direğinin altına konulan klozet, kenti karıştırdı Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Tekirdağ'da yağışla gelen feci kaza: 2 kadın öldü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkinci kattan düşen yaşlı kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]