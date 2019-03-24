İkinci Kattan Merdiven Boşluğuna Düştü
1 saat önce
Sivas'ta bir iş hanının 2. katından merdiven boşluğuna düşen genç yaralandı.
Sivas
'ta bir iş hanının 2. katından merdiven boşluğuna düşen genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ta Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Y.Y. (16) isimli genç ikinci kattan dengesini kaybederek merdiven boşluğundaki beton zemine düştü. Yaralanan genç ambulans ile Sivas Numune Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:34 Kaynak: İHA
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