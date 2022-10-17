İkinci kattan şüpheli şekilde düşen genç tedavi altına alındı - Son Dakika
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İkinci kattan şüpheli şekilde düşen genç tedavi altına alındı

17.10.2022 01:41

İkinci kattan şüpheli şekilde düşen genç tedavi altına alındı İkinci kattan betona düşen gencin bacaklarında ve göğüs kafesinde kırıklar meydana geldi Şüpheli düşüşün intihar olup olmadığı araştırılıyor Kocaeli'de 25 yaşındaki genç 3 katlı binanın 2'nci katından aşağı düştü.

İkinci kattan şüpheli şekilde düşen genç tedavi altına alındı

İkinci kattan betona düşen gencin bacaklarında ve göğüs kafesinde kırıklar meydana geldi

Şüpheli düşüşün intihar olup olmadığı araştırılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de 25 yaşındaki genç 3 katlı binanın 2'nci katından aşağı düştü. Bacaklarında ve göğüs kafesinde kırıklar bulunan genç, tedavi altına alındı. Hastane önünde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğulurken, şahsın kendisinin mi atladığı yoksa biri tarafından mı itildiği konusunda inceleme sürüyor.

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi, Kantarcı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 25 yaşındaki D.Ş. isimli genç 3 katlı apartmanın 2'nci kat penceresinden aşağı düştü. Gencin ailesi ve yakınları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının iki bacağında ve göğüs kafesinde kırıklar olduğu, düşme neticesinde kafasını da betona çarptığı öğrenildi. Hastane önündeki gencin yakınları acılı bekleyiş içerisinde gözyaşları döktü.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. 25 yaşındaki D.Ş.'nin düşme sebebi olarak denge kaybı, bilerek atlama ya da biri tarafından itilmiş olma ihtimalleri üzerinde duruluyor.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkinci kattan şüpheli şekilde düşen genç tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İkinci kattan şüpheli şekilde düşen genç tedavi altına alındı - Son Dakika
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