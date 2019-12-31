İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada - Son Dakika

İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada

6 saat önce

Elazığ'da bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada, System.String[]

Elazığ'da bir kişi tabela asarken, dengesini kaybedip bir ticari taksinin üzerine düştü, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Beyazıt sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E.(35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari taksinin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar şahsın yardımına koştu. Yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan şahsın düşme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Yeni Mahalle, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:31 Kaynak: İHA
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